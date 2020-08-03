Степанов озвучив план щодо трансплантації в Україні: у нас є два роки

В Україні розробили план по трансплантації органів строком на два роки.

Про це на брифінгу у понеділок, 3 серпня, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що трансплантацію органів і кісткового мозку набагато дешевше робити в Україні, ніж за кордоном.

"Створили окремий підрозділ високотехнологічної медицини в Міністерстві охорони здоров'я, яке займається питанням трансплантації. Був прийнятий закон про трансплантацію, але потрібні ще ряд нормативних актів, які дадуть можливість трансплантації в Україні. У нас є чіткий план, який розрахований на два роки. Є чіткі критерії того, що ми хочемо досягти. Основний показник – це кількість трансплантацій, які будуть проводитися", – повідомив глава МОЗ.

Степанов додав, що в Україні є пілотний проєкт, який фінансується Міністерством охорони здоров'я. Зараз в нашій країні вже є 24 медзаклади, де проводиться трансплантація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на засіданні уряду оновили перелік медичних установ, які можуть проводити трансплантацію органів.

Також в Україні провели унікальну трансплантацію серця.