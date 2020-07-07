США виділило $2 млрд на вакцину від COVID-19

Уряд США виділив $2 млрд двом фармацевтичним компаніям на розробку і виробництво експериментального препарату і потенційної вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомило Інтерфакс Україна у вівторок, 7 липня. Компанія Novavax Inc. отримає $1,6 млрд, а Regeneron Pharmaceuticals Inc. – $450 млн.

Novavax Inc. повідомила, що гроші підуть на забезпечення масштабного виробництва. З огляду на це фінансування компанія має намір поставити 100 млн доз вакцини, що, ймовірно, відбудеться до кінця року.

Там почали тестувати вакцину NVX-CoV2373 у травні в Австралії під час невеликого дослідження. Урядові гроші дозволять компанії почати "третю фазу" дослідження, яка буде включати до 30 тис. учасників і почнеться восени.

Зі свого боку Regeneron Pharmaceuticals Inc. витратить фінансування на виробництво декількох тисяч доз експериментального препарату від коронавірусу, який уряд безкоштовно роздасть пацієнтам у разі, якщо його використання буде схвалено регуляторами.

У контракті передбачений неназваний компанією обсяг препарату, який Regeneron планує отримати до осені. У повідомленні йдеться, що препараат є комбінацією двох антитіл, як противірусний засіб для вже заражених пацієнтів і тимчасового профілактичний препарат для того, щоб уникнути зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайська компанія China National Biotec Group заявила про успішне тестування вакцини проти коронавірусу (COVID-19) на людях.

В Індії в липні почали випробування на людях вакцини місцевого виробництва проти коронавірусу (COVID-19).