SQLAB – клініка для жителів плоскої Землі

Якщо ти здоровий та успішний, то не варто зупинятися, поки не станеш Надлюдиною. Такої простої ідеї виявилося досить для реалізації діяльності компанії SQLAB. Прагнення брати участь у чомусь "понад" звичайного в Україні використовують давно та успішно, але якщо організації типу Білого братства Марії Деві Христос експлуатували тему віри, то SQLAB вибрала інший шлях – здоров'я. Благо, що для цього є вже підготовлені прихильники БАДів, що поклоняються та несуть подаяння iHerb.

Для реалізації проєкту треба небагато – визнати традиційну медицину безперспективною й такою, що зайшла в глухий кут, та надати своїй діяльності цифрову складову: поліпшення, що вимірюється в процентному співвідношенні. Це просто, наочно і, як з'ясовується, ефективно.

Для того, щоб зрозуміти, що з себе представляє клініка SQLAB, досить прочитати інтерв'ю її засновника Святослава Ханенка. У ньому багато красивих й розумних слів про здоров'я й необхідність превентивних заходів, а також є підтримка світових зірок. Але людину з критичним мисленням відразу б насторожили як мінімум два факти.

Ставлення до вакцинації. Ґрунтуючись на власному досвіді вираженої реакції на вакцинацію та можливості не заразитися при прямому контакті з носієм, він робить висновок про те, що вакцинація в принципі – застарілий підхід, що "межує з насильством" з боку держави. Водночас з цим Ханенко є сімейним лікарем, хоча по суті – це взаємосуперечливі поняття.

Ставлення до шкідливих звичок. Біохакінг передбачає повну відмову від алкоголю, оскільки це тільки посилює проблеми, а не вирішує їх. Саме тому, навіть якщо сильно хочеться, то в ім'я здоров'я – не можна. А при ігноруванні свого здоров'я можна стати схожим й на Ілона Маска – людину-руїну. При цьому для власного куріння Ханенків знаходить виправдання, а значить, при великому бажанні – можна.

Для повного уявлення про саму клініку та її методи можна подивитися матеріал від MED GOblin та "Клятого раціоналіста", які не просто висловлюють власну думку, а й обґрунтовують її, посилаючись на наукові дані.

Для того, щоб стати успішною клінікою, що базується на доказовій медицині, потрібно вступити в перегони з сильними конкурентами. Однак можна піти й іншим шляхом, й тоді можна заробляти навіть на призначенні вітаміну С. Адже недостатньо просто купити його в аптеці та пропити, відповідно до затвердженої інструкції. Куди більш прогресивно звернутися до клініки, де спеціально навчений сімейний лікар після обстеження показників здоров'я "створить унікальний рецепт, за яким виготовлять персональний продукт". Як розповідає сам Ханенко, він протестував подібний підхід першим та "отримав свій препарат, в якому в потрібному для його організму кількості є аскорбінова кислота та вітамін C в поєднанні з гліцином".

Клініка SQLAB та її засновник ведуть активне просування своєї діяльності через соцмережі. Судячи з нечисленних лайків та коментарів під відео на Youtube та постами на Facebook, методи підходу до здоров'я, які рекомендує Ханенко, поки ще не такі популярні.

Наприклад, такою проблемою, як причина зараження Ханенко коронавірусом, всупереч здоровому способу життя та біохакінгу, ("Біохакери VS COVID-19. 1-я частина: Чому я захворів?" Dec 23, 2020), за 20 днів на Youtube зацікавилося тільки 61 особа, та жоден з них не підтримав й не прокоментував це.

Хоча дати однозначну відповідь про ігнорування такого важливого для Ханенко матеріалу складно. Хотілося б вірити, що критичне мислення покинуло не всіх жителів України, але більш вірогідною причиною є, скоріше, вартість послуг клініки. Так, за один оздоровчий візит, який поєднає 5 методів внутрішнього та зовнішнього оздоровлення, потрібно віддати 100-500 доларів, а сеанс нейрофідбека тривалістю пів години обійдеться в 100 євро. Як бачимо, логіку в діяльності компанії складно знайти навіть у валюті, яку вона вважає за краще брати за свої послуги.

Однак головна небезпека полягає не в тому, що Ханенко вважає за можливе одночасно курити та пропагувати здоровий спосіб життя, або що хтось вирішить заплатити 1500 доларів за тримісячний VIP Асистанс, а в тому, що сама клініка визнана в медичній спільноті. Так, SQLAB брала участь в якості партнера в першому Всеукраїнському ярмарку медичних вакансій, організованому Київським медичним університетом влітку 2020 року.

Це дає привід людям, які заперечують необхідність вакцинації та вважають, що коронавірус вбиває тільки наляканих та панікуючих, посилатися на клініку як на авторитетну медичну установу, а не як на клуб за інтересами за великі гроші.