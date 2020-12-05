Шахраї не сплять: експерт попередив про ризик фальсифікації вакцин від COVID-19

З появою вакцини від коронавірусу шахраї будуть намагатися продати підробку

Поява вакцини від коронавірусу та високий попит на неї можуть призвести до активації злочинних схем. Шахраї намагатимуться продати підробку.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів екс-заступник голови Держінспекції з контролю якості ліків Костянтин Косяченко.

За словами фахівця, фальсифікація ліків є загальносвітовою проблемою, проте шанси отримати підроблені ліки у високорозвинених країнах набагато нижчі, ніж в слаборозвинених, де контроль якості препаратів недостатній.

"Шахраї не сплять. Обов'язково знайдуться ті, хто буде намагатися злочинним шляхом всучити підроблені ліки", – говорить Косяченко.

Контролем походження та якості майбутніх вакцин від COVID-19 повинна займатися Держслужба з лікарських засобів. Але на кордоні теж потрібно буде посилено стежити, адже ліки найчастіше надходять контрабандою. Крім цього, потрібно використовувати сучасні цифрові засоби захисту, підкреслює експерт.

Він зазначив, що фальсифікувати вакцину складніше, ніж звичайні ліки. У препаратів для імунізації є холодовий ланцюг, також є спеціальні датчики, які повідомляють про порушення умов зберігання та перевезення.

Експерт закликав українців бути пильними, вакцинуватися тільки лікарнях або клініках та не купувати вакцину в інтернеті у невідомих.

Раніше MedOboz повідомляв, що препарат метформін, який використовується в лікуванні діабету, може знизити смертність від коронавірусної інфекції. Ліки істотно знижують летальність у пацієнтів жіночої статі.

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