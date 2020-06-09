Вчені почали тестування вакцини MMR проти кору, припустивши, що вона здатна послабити дію коронавірусу.

Про це пише Daily Mail, посилаючись на дослідження американських біологів. Експерименти на тваринах виявилися успішними.

Щеплення від кору можуть використовувати в лікуванні COVID-19 – дослідження Daily Mail

Вчені з Університету Тулейн звернули увагу на високий рівень сепсису – імунну надлишкову реакцію на інфекцію – у пацієнтів із коронавірусом у Китаї.

Після вивчення сепсису в мишей, вакцинованих проти кору, вони висловили припущення, що такий укол здатен допомогти в боротьбі з неконтрольованоюо запальною імунною відповіддю, яка в кінцевому підсумку і вбиває багатьох пацієнтів із COVID-19.

Така теорія пояснює, чому діти переносять короновірус у легкій формі – більшість із них отримувала планові щеплення проти кору.

Докторка Маїрі Новерр із Університету Тулейн вважає, що вакцина MMR може боротися з сепсисом.

"Ми бачили, що ці вакцини викликають імунну відповідь, яка контролює запалення", – каже вона.

Зараження коронавірусом, до якого в людини немає антитіл, відправляє організм у щось на зразок панічного режиму. Імунна система намагається боротися з інфекцією, посилаючи все більше і більше клітин для її придушення. Це спричинює неконтрольоване запалення, яке спостерігається у багатьох пацієнтів. У медицині воно відоме як сепсис.

Дослідники підкреслюють, що вакцини MMR нездатні блокувати коронавірусну інфекцію, але цілком спроможні послабити смертельне запалення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські дослідники дійшли висновку, що куріння кальяну може спровокувати зараження коронавірусом і зумовити інші негативні наслідки в організмі.

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