Розробка ефективного лікування коронавірусної інфекції препаратами крові

Останні кілька місяців світ зіткнувся з серйозним викликом - пандемією COVID-19. Хвороба не просто забирає життя, а й впливає на всі звичні речі, руйнуючи сім'ї та кар'єри. Медичні працівники всього світу опинилися фактично на передовій, кожен з них виконує свою роботу: хтось діагностує, хтось працює в реанімації, хтось доглядає за хворими і дезінфікує приміщення.

Локалізувати SARS-CoV-2 не вдалося, тому шансів на те, що можуть бути виявлені всі носії, немає. Це означає, що час від часу спалахи будуть повторюватися, при цьому економічної можливості постійно підтримувати карантинні заходи немає ні в одній країні.

Крім рутинної роботи в лікарнях необхідно дивитися в майбутнє і шукати глобальне вирішення проблеми. Не менше семи країн займаються розробкою вакцини, деякі повідомляють про значний прогрес. Навіть якщо все піде за позитивним сценарієм, клінічні випробування і масове виробництво займе багато часу, за оптимістичними прогнозами масова вакцинація розпочнеться не раніше осені.

Тому актуальним питанням є пошук ефективного лікування, яке знизить кількість ускладнень, зменшить час перебування на ШВЛ, позитивно вплине на фактор виживання пацієнтів. Одним з елементів терапії може бути гіперімунний імуноглобулін. Біотехнологічна компанія Біофарма, за повідомленням її президента Костянтина Єфименка,

почала розробку препарату на основі плазми крові людей, які одужали після COVID-19.

Плазмоцентри компанії розташовані в багатьох великих містах України - в Дніпрі, Сумах, Черкасах, Харкові. Вони вже почали роботу над імуноглобуліном і заготовляють матеріал. Однак для забезпечення ефективності ліки потрібно велике число донорів.

У зв'язку з цим Костянтин Єфименко звертається до всіх: до тих, хто перехворів SARS-CoV-2 - прийти і здати кров, необхідну для розробки препарату, до інших - максимально розширити цю інформацію.

☎️ гаряча лінія для потенційних донорів, які перехворіли на COVID-19:

0800 600 003

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