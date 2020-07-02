Россияне умирают не меньше, а раньше

Согласно статистике, в мае 2020 в Санкт-Петербурге умерло всего на 30% больше людей, чем в мае 2019. Это заставляет задуматься о всероссийской динамике – почему вирус убивает меньше людей, чем в Западных странах?

Многие подвергают эти цифры сомнению именно в силу несоразмерности повышения смертности в России по сравнению с трендами в Западных странах. Например, еще в конце апреля в Нью-Йорке уровень смертности подскочил в шесть раз. Сравнение с Соединёнными Штатами особенно актуально, так как обе страны являются лидерами по количеству случаев вируса.

Недоброжелатели, пытливые журналисты и домашние эксперты выдвигают множество теорий чтобы объяснить этот феномен. Критика механизмов подсчета умерших, обвинения в сокрытии реальных данных и теория о спасительной роли прививки от БЦЖ – это только некоторые из версий, гуляющих по бурлящим просторам информационного поля.

Но статистика не врет. По крайней мере частично.

Даже при консервативном сценарии, который указывает на то, что реальное количество больных больше в 3-4 раза, разница значительная.

Смертность в России из-за вируса действительно не изменилась настолько сильно, как в Западных странах.

Одна из важных причин разницы – короткая жизнь россиян, которые не дотягивают до возраста, когда вирус становиться опасным. Они умирают раньше – от проблем со здоровьем, недостаточным ресурсом системы здравоохранения и загрязненной среды.

Именно категория 65+ лет имеет особо высокие шансы умереть от вируса. Так как люди в России не живут долго, вирус не имеет большого влияния на смертность. В больших городах, где и фиксируют большинство случаев, этот показатель составляет 5-5.5% для мужчин и 10-10.5% для женщин в Москве и 5-5.5% для мужчин и 11-11.5% для женщин в Санкт-Петербурге. Эти показатели существенно ниже среднего уровня по стране, который составляет около 14.4%. Для сравнения, в Соединённых Штатах данный показатель составлял 15.81%.

Статистика из разных стран показывает, что группа 60-70 лет имеет уровень смертности 1.8%-3.6%. Для группы 70-80 лет этот показатель возрастает до 4.8%-12.8%. Группа 80+ лет имеет показатели 13%-20.2%.

То, что в больших городах России эти группы не представлены является одной из причин рекордно низкого увеличения в уровне смертности. Российским стариками вирус нипочём – ведь многие из них и так уже умерли.

Плохая забота о стариках – не новость, поэтому и сенсацией низкая смертность во время вируса не является.

Таким образом, малый прирост смертей не преимущество а приговор России. Некому жить – некому и умирать.

Автор - Дмитрий Бабачанах

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