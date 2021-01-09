Російська вакцина від COVID-19 намагається проникнути в Україну

Росія активно намагається втриматися в перегонах за вакциною від COVID-19, випускаючи та просуваючи власну – Супутник V, й використовує для цього всі можливі методи. Для міжнародного визнання слід завершити третю стадію випробувань, яка була провалена. Розраховуючи на її успішне проходження найближчим часом та високий попит, активно шукаються країни, які будуть не тільки купувати, але й випускати препарат, оскільки зараз власних виробничих потужностей не вистачає.

Розв'язувати цю проблему Росія намагається будь-якими способами, наприклад, пропонуючи Індії 100 мільйонів доз з договором про випуск вакцини на базі індійської фармацевтичної компанії Dr Reddy's Laboratories. Також препарат поставляється в Латинську Америку, зокрема в Аргентину. На європейському континенті вакцинація проводиться в Білорусі, однак умови постачання не розголошуються.

Спроби зареєструвати та використовувати Супутник V в Україні робилися давно з подачі лідера партії Опозиційна платформа – За життя та за сумісництвом кума Путіна – Медведчука. Ще на початку жовтня 2020 року він відвідав Москву та попросив про постачання російської вакцини проти коронавірусу в Україну. Як аргумент лідер ОПЗЖ привів те, що це допоможе поліпшити українсько-російські відносини. Під час зустрічі Путін пообіцяв допомогу, але для цього необхідний офіційний запит від української влади.

Протягом майже трьох місяців такий запит не надійшов, а у інформаційному просторі України не вщухали суперечки з приводу доцільності використання неперевіреної та незареєстрованої вакцини. І ось, напередодні нового року, харківська фармацевтична компанія Біолік повідомила про те, що направила запит до МОЗу на реєстрацію вакцини Супутник V.

Ця компанія добре відома українцям не тільки як одна з найстаріших та найбільших в країні, але й в зв'язку з численними скандалами. У 2011 році вона звалася Фармстандарт-Біолік, а 55% її акцій належали російському Фармстандарту бізнесмена Віктора Харітоніна.

Найгучніший скандал датується 2012-2013 роками, коли після застосування вакцини від гепатиту В померло 11 дітей. На той момент компанія була тісно пов'язана з міністром охорони здоров'я Р. Богатирьової та її сином, членом наглядової ради. Пізніше, у 2014 році, були виявлені й інші порушення при виробництві препаратів, зокрема "Туберкуліну ППДЛ", який застосовується у дітей (щеплення "Манту").

Якийсь час після цих скандалів Фармстандарт-Біолік не вигравав жодного тендеру в Україні, а практично вся продукція реалізовувалася на фармацевтичних ринках Росії та Казахстану. У 2018 році контрольний пакет акцій (шляхом зменшення частки російського Фармстандарту) перейшов до кіпрської компанії Vilkom Services Limited.

Зараз важко сказати, що змінилося з 8 грудня минулого року, коли компанія Біолік офіційно повідомила, що не підписувала жодних контрактів та не отримувала жодних трансферних технологій щодо виробництва вакцини Супутник V. Можливо, планується нова зміна акціонерів, або хтось із чинних зустрічався з Медведчуком, оскільки за інформацією російських ЗМІ, про можливість виробництва вакцини в Україні повідомив саме він. Однак факт залишається фактом, та 31 грудня Біолік надіслала Заявку на державну реєстрацію лікарського засобу – вакцини Гам-КОВІД-Вак, виробництва ФДБУ "НДЦЕМ ім. М.Ф. Гамалії", МОЗ РФ.

Відносно ситуації, що склалася, не може не тішити позиція уряду. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прирівняв російську вакцину від коронавірусу до гібридної зброї РФ проти України, а головний санітарний лікар Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Україна буде використовувати тільки ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних випробувань та зареєстровані в країнах з жорсткою регуляторною політикою. Залишається сподіватися, що Медведчук не знайде важелі тиску та Україна не опиниться серед країн, які тестують та виробляють вакцину країни-агресора.

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