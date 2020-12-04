За інформацією міністра охорони здоров‘я (ОЗ) від 26.11.20, з початку року звільнилися приблизно 34 тисячі медиків.

Національна служба здоров‘я України (НСЗУ) приводить цифру для лікарів вторинної ланки, тобто, лікарень і вузьких спеціалістів поліклінік, у 5 тисяч осіб. При поповненні однією тисячею випускників медвишів. І скільки з них залишиться?

Відсутність притомної статистики в час "діджиталізації", хоч медиків, хоч пацієнтів з ковідом – суцільний треш. Залишається гадати, чи справа в відсутності самоповаги у очільників, чи в небажанні показувати точні цифри.

Як би там не було, все більше медичних працівників пориває з комунальною/державною медициною.

Ось цифри зарплат на "реформованій" вторинній ланці від державного платника грошей за виконані послуги – Національної служби здоров’я України.

Середня зарплата лікарів "грязними" – менше 9 тисяч грн, медичних сестер – менше 7,5 тис. Для порівняння на первинній ланці – відповідно, 15 тис і 8,4 тис. Абсолютно викривлена ситуація, порівняно з усім світом, де зарплатня на вторинці є суттєво більшою, ніж на первинці, оскільки складні випадки первинка скеровує до вузьких спеціалістів. Колеги-сімейні лікарі, це я не про зменшення ваших зарплат, а про штучно створений "реформаторами" дисбаланс в оцінці праці в сфері ОЗ. Для "самознищення" лікарень і розколу всередині професійної спільноти, щоб медики не змогли об‘єднатися.

Ще цікавішим для тих, хто "не в темі" медреформи, виглядає наше законодавство про формування зарплат в галузі ОЗ, відповідно до ЗУ 2017 року про автономізацію медичних закладів і державні фінансові гарантії. Свіжа цитата від НСЗУ, після навали скарг на неотримання урядових надбавок частиною медичних працівників:

"НСЗУ не має впливу на розміри зарплати, яка визначається колективним договором медиків з головним лікарем. Лікарі можуть його не підписувати і добиватися гідної зарплатні".

Тобто, "борітеся – і поборете", без участі держави, і нехай Бог допомагає.

Тепер про перспективи в проекті державного бюджету на 2021 рік. Попри проголошені Президентом в посланні до ВР 20 жовтня "20-25 тисяч лікарям і 15 тис медсестрам", "чому не завадить коронакриза", КМУ виніс в залу ВР інші цифри. Лише +30% відносно зарплат, які були закладені в бюджеті на 2020 р, і без "коронавірусного фонду".

Чому зарплата медиків важлива для всіх українців? Тому що на них чекають сусідні країни, які спрощують умови прийому на роботу. Наприклад, в Польщі достатньо завірити український диплом у консула, і зарплата стартує від 70 тис грн на місяць. Пандемія показала, що ліжка можна наставити, але працювати біля них не буде кому. Навіть при +300% до зарплати в цьому році, що не передбачено в наступному.

На завершення про те, чи вистачає грошей державного ковідного пакету на ліки і кисень стаціонарним пацієнтам.

НСЗУ і МОЗ переконують, що вистачає. Але цілий мер міста Києва чомусь каже, що ні.

Як можна прочитати в скріні листа до КМУ, який Євгеній Істребін розмістив в своїй статті про тестування, мер Кличко офіційно стверджує, що тариф від НСЗУ на надання медичних послуг не покриває всіх затрат на лікування пацієнтів з COVID. На зарплатні йде 80%, а 20%, які залишаються, жодним чином не вистачає на кисень, ліки, обстеження, засоби індивідуального захисту та інше. Тому суму треба негайно збільшити.

Мерські розрахунки повністю збігаються з такими від директора Львівської лікарні, які він не побоявся оприлюднити пару місяців тому.

А що з тарифами в проекті державного бюджету-2021? Без змін.

Пандемія в поміч, щоб прозрівати.

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