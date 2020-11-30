Початок 2020 року для компанії Gilead був дуже вдалим. Противірусний препарат ремдесивір став потенційним засобом лікування COVID-19 в перші дні пандемії. Це поліпшило становище фармгіганта на фондовому ринку: акції виросли на 29%.

Однак розробка та випробування "антиковідних" вакцин вплинули на ситуацію та акції Gilead втратили свій блиск. Навіть схвалення американського регулятора для ремдесивіру, що продається як Veklury, не змінило стан справ.

Не так давно ВООЗ порадила не використовувати ремдесивір для лікування COVID-19, посилаючись на дані, які не свідчать про поліпшення виживаності у пацієнтів, які отримували лікування. Тепер, коли на ринок виходять інші препарати і з'явиться можлива вакцина, яким буде становище Gilead?

Препарат ремдесивір зупиняє реплікацію вірусу, що викликає COVID-19. Він схвалений для лікування дорослих та дітей від 12 років і старше, які потребують госпіталізації. До повного схвалення в жовтні 2020 року ремдесивір вже отримав дозвіл на екстрене використання.

Зашкодять Gilead коментарі ВООЗ або інші методи лікування та вакцини?

Є думка, що цього не станеться. Лікарні по всьому світу вже впровадили ремдесівір в протоколи лікування. Інші ж дозволені методи лікування призначені для більш ранніх стадій хвороби. Наприклад, моноклональні антитіла від Eli Lilly і Regeneron Pharmaceuticals отримали екстрене схвалення, але вони призначені для запобігання госпіталізації.

Що стосується вакцин, то малоймовірно, що вони повністю викорінять коронавірус в найближчий час. Такі препарати, як ремдесивір, як і раніше будуть необхідні, оскільки люди будуть інфікуватися. Проте, вихід вакцин на ринок знизить кількість госпіталізованих пацієнтів з ковідом. Це означає менший ріст продажів для Gilead в майбутньому.

В останньому кварталі ремдесивір привів до збільшення продажів продукції Gilead на 18% в порівнянні з минулим роком. Без урахування ремдесивіру продажі зросли всього на 2%.