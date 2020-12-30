Ремдесивір може принести більше шкоди, ніж користі – дослідження

Препарат ремдесивір, який використовується для лікування COVID-19, впливає на засвоєння інших лікарських засобів, включаючи деякі антикоагулянти.

Як передає MedicalХpress, здатність ремдесивіру блокувати розщеплення і активацію деяких ліків виявили дослідники з Каліфорнійського університету.

Вчені встановили, що препарат впливає на активність ферменту, який бере участь у метаболізмі багатьох ліків. Якщо говорити про антикоагулянти, то при використанні ремдесивіру вони можуть інактивуватися. Що стосується серцевих та протипухлинних препаратів, то в такій ситуації їх токсичність може збільшуватися.

Дослідники також припускають, що ремдесівір може знижувати ефективність засобів для лікування ВІЛ-інфекції та гепатиту С. Вони підкреслюють, що ремдесивір потрібно призначати з великою обережністю і вибірковістю, враховуючи можливий прийом інших ліків.

Нагадаємо, що ремдесивір є першим і єдиним противірусним препаратом для лікування ковіду, який отримав схвалення американського регулюючого органу.

MedOboz раніше повідомляв, що європейські реаніматологи не рекомендують ремдесивір для лікування COVID-19. Вони вважають, що препарат не повинен ставати традиційним методом лікування коронавірусної інфекції.