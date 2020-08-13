Разумков відвідав донорську столицю України

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час робочої поїздки побував у Сумському обласному центрі служби крові та ознайомився з його роботою.

"Питання донорства крові та плазми є одним з ключових для України, оскільки дуже часто ми бачимо недостатню кількість запасів, а це той ресурс, який, на жаль, сьогодні дуже потрібен країні. Суми є лідером в цій галузі, столицею донорства крові України, оскільки тут на тисячу населення припадає 230 донацій, в той час як в інших регіонах цей показник становить 14", – зазначив Разумков.

Голова ВР оглянув кімнати для підготовки донорів до здачі крові, операційний зал, лабораторію і приміщення експедиції та переробки компонентів крові.

"На сьогоднішній день не тільки Україна, але і весь світ постав перед необхідністю боротьби з коронавірусом, і саме тут розробляються методи ефективного протистояння цій загрозі. Так, це досить дорого, але впевнений, що спільними зусиллями ми будемо рухатися в цьому напрямку", – додав голова парламенту.

Як відомо, Сумський обласний центр служби крові – єдиний приклад державно-приватного партнерства в цій сфері. Так, в 2009 році заклад змінив форму власності на державно-приватну, що дозволило інвестору – компанії Biopharma – вкласти понад 3,5 млн доларів в його розвиток і переоснащення.

"Ми будемо творити історію нашої країни, відкриваючи нові плазмацентри під прапором Biopharma, створюючи ефективні ліки від коронавірусу, розвиваючи донорський рух. На сьогодні шість таких центрів вже працюють, сьомий – в Києві – готується до відкриття в найближчому майбутньому", – зазначив президент компанії Biopharma Костянтин Єфименко.

На завершення зустрічі координатор донорського руху СОЦСК Олена Геренко вручила спікеру парламенту подарунок від донорського співтовариства Сумщини і запросила наступного разу прибути до Сум вже на донацію.

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