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Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Разумков відвідав донорську столицю України

1.2т
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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час робочої поїздки побував у Сумському обласному центрі служби крові та ознайомився з його роботою.

Разумков відвідав донорську столицю України

"Питання донорства крові та плазми є одним з ключових для України, оскільки дуже часто ми бачимо недостатню кількість запасів, а це той ресурс, який, на жаль, сьогодні дуже потрібен країні. Суми є лідером в цій галузі, столицею донорства крові України, оскільки тут на тисячу населення припадає 230 донацій, в той час як в інших регіонах цей показник становить 14", – зазначив Разумков.

Голова ВР оглянув кімнати для підготовки донорів до здачі крові, операційний зал, лабораторію і приміщення експедиції та переробки компонентів крові.

"На сьогоднішній день не тільки Україна, але і весь світ постав перед необхідністю боротьби з коронавірусом, і саме тут розробляються методи ефективного протистояння цій загрозі. Так, це досить дорого, але впевнений, що спільними зусиллями ми будемо рухатися в цьому напрямку", – додав голова парламенту.

Як відомо, Сумський обласний центр служби крові – єдиний приклад державно-приватного партнерства в цій сфері. Так, в 2009 році заклад змінив форму власності на державно-приватну, що дозволило інвестору – компанії Biopharma – вкласти понад 3,5 млн доларів в його розвиток і переоснащення.

Разумков відвідав донорську столицю України

"Ми будемо творити історію нашої країни, відкриваючи нові плазмацентри під прапором Biopharma, створюючи ефективні ліки від коронавірусу, розвиваючи донорський рух. На сьогодні шість таких центрів вже працюють, сьомий – в Києві – готується до відкриття в найближчому майбутньому", – зазначив президент компанії Biopharma Костянтин Єфименко.

На завершення зустрічі координатор донорського руху СОЦСК Олена Геренко вручила спікеру парламенту подарунок від донорського співтовариства Сумщини і запросила наступного разу прибути до Сум вже на донацію.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
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