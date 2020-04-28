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Прорив у медицині: розкрито геном вірусу, який може побороти рак

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Спільна група німецьких і британських учених розшифрувала геном вірусу простого герпесу, що наблизило їх до створення вакцини і протиракових препаратів.

Дослідження показало, що замість 80 генів у вірусу герпесу першого типу їх, ймовірно, 284, передає Nature.

Зараз відомо вісім типів вірусів герпесу, які по-різному вражають організм: HHV1 – губний герпес і герпетичний стоматит, HHV2 – генітальний, VZV – вітряна віспа, HCMV – цитомегаловірус людини, EBV – вірус Епштейна-Барр, HHV6 і HHV7 – псевдокраснуха і т . Д.

Лікування герпесу

Лікування герпесу

Нове дослідження показало, що навіть простий HSV-1 може стояти за різними захворюваннями від раку в сечостатевій системі і енцефаліту до пневмонії та хвороби Альцгеймера. Докладне вивчення генома вірусу може допомогти в створенні протиракових препаратів і навіть вакцини проти герпесу.

Вірус простого герпесу першого типу (HSV-1) – одна з найпоширеніших інфекцій людини (заражено 60-95% дорослого населення планети), викликає оральний/губний герпес. Розмір частинок – 150-200 нм. Після зараження мігрує в нервову систему і залишається там назавжди, іноді проявляється рецидив. На даний момент вакцини немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти розкрили 7 міфів про найпоширеніше захворювання – герпес.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
хвороба рак лікування раку
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