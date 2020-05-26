Применение внутривенных иммуноглобулинов при антифосфолипидном синдроме

Антифосфолипидный синдром (АФС) является невоспалительным мультисистемным заболеванием, характеризующимся выработкой большого числа антифосфолипидных антител (АФА). Синдром может развиваться изолированно или быть вторичным, если он возникает одновременно с другими аутоиммунными болезнями, например с узелковым периартериитом, системной красной волчанкой.

При АФС возможно поражение сосудов любой локализации и калибра, что и определяет спектр клинических проявлений. К числу наиболее распространенных тромботических событий относят транзиторные ишемические атаки, ишемические инсульты, тромбоэмболию легочной артерии, тромбоз глубоких вен нижних конечностей.

Еще одним характерным проявлением антифосфолипидного синдрома является акушерская патология. Предположить ее возникновение можно по нескольким типичным признакам: выкидыши до 10 недели гестации (3 случая и более), необъясненная гибель плода после 10 недель гестации (хотя бы 1 эпизод), преждевременные роды, связанные с эклампсией, преэклампсией либо плацентарной недостаточностью.

Наличие у матери антифосфолипидного синдрома значительно влияет на состояние плода, что чаще всего проявляется в виде недоношенности, задержки внутриутробного развития и низкой массы тела новорожденного. Также есть данные о негативном влиянии синдрома на формирование центральной нервной системы.

Некоторые исследования говорят о возможной связи аутоиммунности с необъяснимым бесплодием, поэтому при бесплодном браке рекомендуется проводить раннюю диагностику и лечение иммунных нарушений.

Обычно терапия направлена на профилактику образования тромбов, и в большинстве случаев ее можно назвать частично успешной. Однако согласно последним сведениям, развитию осложнений при АФС способствует не только тромбоз мелких сосудов, но и другие характерные особенности синдрома, в частности активация провоспалительных факторов, связанная с воспалительным процессом в стенке сосуда.

Это стало причиной исследования эффектов включения в состав традиционной терапии внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ).

Такое сочетание анализировалось у пациенток с отягощенным анамнезом по привычному невынашиванию. Изучение эффектов было продолжено на период адаптации недоношенных детей после родов.

Для исследования использовался препарат Биовен компании "Биофарма Плазма". Он отличается хорошей переносимостью и имеет ограниченный круг противопоказаний, что позволяет его использовать в рутинной практике у пациентов с АФС. Запрещено введение раствора при наличии отягощенного анамнеза по тяжелым аллергическим реакциям на введение белковых средств крови человека. Из нежелательных явлений наиболее вероятны реакции, возникающие в месте инъекции.

Результаты исследования с применением Биовена показали существенное влияние иммуноглобулинов на течение беременности и родов, при этом отмечается снижение частоты осложнений. При искусственном повышении уровня IgG у матери можно достичь целевой уровень IgG у плода: уровень > 4 г/л считается прогностически благоприятным критерием, что положительно отражается на периоде адаптации новорожденного.

Включение иммуноглобулинов в состав терапии способствует нормализации показателей системы гемостаза, что, вероятно, связано с частичным восстановлением иммунного баланса, нейтрализацией аутоантигенов и аутоантител, уменьшением выработки аутоантител вследствие подавления активности В-клеток и др.

Для новорожденных преимуществом использования Биовена является предотвращение возникновения аутоиммунной продукции антител, вызванное ослаблением воспалительной автореактивности. К числу других преимуществ относят обеспечение иммунного гомеостаза и защиту от многих инфекций, включая вирусы, бактерии, грибки и паразиты.

Вследствие того, что АФС оказывают значительное влияние на течение беременности, у женщин фертильного возраста необходим целенаправленный скрининг носительства антифосфолипидных антител, за АФА-позитивными женщинами еще на этапе планирования беременности требуется более пристальное наблюдение. Это позволит своевременно проводить лечебные и профилактические мероприятия и минимизировать вероятность развития нежелательных последствий.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!