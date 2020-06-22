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При лечении COVID-19 на Актемру, вероятно, можно не рассчитывать

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Актемра (действующее вещество – тоцилизумаб) – иммунодепрессант, выпускаемый компанией F.Hoffmann-La Roche (Швейцария). Он назначается при ревматоидном артрите, а его включение в исследование по коронавирусной инфекции связано с предположительным влиянием на цитокиновый шторм – одно из наиболее опасных осложнений COVID-19. Вследствие этого происходит разрушение тканей, в частности тканей легкого, что становится причиной развития дыхательной недостаточности и смерти.

Во время проводимого в Италии клинического исследования Актемру применяли на ранних стадиях коронавирус-ассоциированной пневмонии. В нем приняло участие 126 пациентов, что составляет примерно треть от запланированного числа. От дальнейшего набора участников отказались после того, как были получены промежуточные результаты испытания.

В надежде на успешность терапии в первом квартале 2020 года продажи препарата выросли на 30%. Несмотря на явную неудачу компания Roche не планирует отказываться от участия в работе над поиском лечения. Не исключается, что у некоторых групп пациентов тоцилизумаб будет более эффективным.

Компания завершила регистрацию собственного исследования, для него уже отобраны участники – госпитализированные пациенты с тяжелой пневмонией. Также есть планы по проведению клинических испытаний сочетанной терапии, включающей тоцилизумаб и противовирусный препарат Ремдесивир, предполагается оценить эффективность комбинации в сравнении с монотерапией Ремдесивиром.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
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