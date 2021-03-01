Презентація унікальної 3D-голограми справжнього обличчя Ярослава Мудрого, встановленої у Софійському соборі

4 березня о 12:00 у Софійському соборі Національного заповідника "Софія Київська" відбудеться презентація призми з 3D-голограмою справжнього обличчя Ярослава Мудрого. Ця унікальна конструкція створена на замовлення в Данії та не має аналогів в Україні. Придбала її для заповідника фармацевтична компанія "Інтерхім" на чолі з генеральним директором Анатолієм Редером. Це вже не перший меценатський вклад цієї компанії для Софії Київської. Минулого року спільно з фармацевтичною компанією "Дарниця" та за підтримки благодійного фонду Zagoriy Foundation вони придбали для собору та прилеглих монастирських споруд інноваційну систему BioDry для природного відновлення належного рівня вологості фундаменту та стін.

Справжнє обличчя Ярослава Мудрого було відтворено у рамках проєкту "Україна. Повернення своєї історії" телеканалу "1+1" у 2017 році (автори — Акім Галімов, Руслан Шаріпов; режисер — Дарія Саричева). Обличчя реконструйовано методом історико-криміналістичної експертизи на основі моделі черепа, що належав Ярославу Мудрому. Авторами реконструкції є експерт-мистецтвознавець Юрій Шатайло та експерт-криміналіст Андрій Переїденко.

Варто зазначити, що реконструкція справжнього обличчя Ярослава Мудрого кардинально відрізняється від зображення, створеного за радянських часів — подібного до російських царів.

Неля Куковальська, генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська":

"Я щиро радію, що наша співпраця з фармацевтичною компанією "Інтерхім" на чолі з Анатолієм Редером набирає нових обертів! Раніше за допомогою новітніх технологій ми почали "лікували" Святу Софію, а зараз розширюємо горизонти співпраці — за допомогою ІТ-технологій будемо повертати українській нації правдиву історію, яка є її індикатором. І дуже важливо, аби вона ґрунтувалась на наукових джерелах.

3D-голограма справжнього обличчя Ярослава Мудрого — це лише перші кроки до тієї правдивої історії, яка може пролити світло на певні історичні факти, зокрема щодо зовнішності наших тогочасних предків. Як приклад, київські князі не носили довгих борід, що характерно було для зображення російських царів, а довгими були вуса! А нашим князям вона, так би мовити, домальовувалась і домальовуюється й до тепер!

Отож я ще раз хочу подякувати команді "Інтерхім" і особисто її лідеру Анатолію Редеру та сподіваюсь, що це лише початок нашої спільної важливої місії!"

Анатолій Редер, генеральний директор фармацевтичної компанії "Інтерхім", меценат:

"Під час реалізації нашого попереднього проєкту з осушення стін Софійського собору я дізнавсь безліч маловідомих, проте захопливих, історичних фактів. Поміж іншим мова йшла про перипетії відтворення обличчя Ярослава Мудрого у радянські часи та нещодавні історичні розвідки, які дозволили візуалізувати автентичні риси князя. Тоді й з'явилась ідея зробити так, щоб справжнього Ярослава могли побачити всі охочі, а його надзвичайну історію, яка й досі триває, знали не лише науковці, а будь-хто зацікавлений в історії країни.

Ми довго шукали обладнання, яке б відповідало нашій меті, і знайшли його аж у Данії. Тепер із унікальним для України 3D-проєктором історія князя оживає, а разом з нею оживає щось величне всередині кожного з нас. Ми в "Інтерхім" тішимось, що змогли долучитись та подарувати заповіднику таку цікаву конструкцію. Адже цей відтинок української історії надзвичайно важливий для усвідомлення тяглості нашої культури, розуміння власного коріння та свідомої самоідентифікації. Це вражає, захоплює і заохочує дізнаватись більше. Пишатись минулим, відстоювати теперішнє та бути впевненими у майбутньому — ось мета цієї інсталяції!"

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