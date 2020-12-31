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Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Постковідний синдром: що очікує пацієнтів після одужання

9.1т
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Люди, які перенесли коронавірусну хворобу, навіть після зникнення основних симптомів продовжують відчувати себе погано. Порушення можуть спостерігатися з боку різних систем органів. Негативний результат на COVID-19 ще не означає, що все закінчилося. Наслідки інфекції можуть докучати протягом місяців після одужання.

Медичний блогер MED GOblin зібрав найпоширеніші постковідні порушення, опублікувавши відповідний пост на своїй сторінці в Facebook.

"Так-так, після кінця веселуха, як правило, не закінчується! 50-80% пацієнтів не повертаються до передковідного стану здоров'я протягом трьох місяців після одужання", – пише автор.

Він зазначає, що з боку нервової системи виникають тремор, задубіння, сплутаність думок, уповільнене мислення.

Також досить поширеними є психічні проблеми: "У 56% людей, які перенесли ковід, реєструються патологічні відхилення хоча б в одному з напрямків: ПТСР, депресія, тривожний розлад, обсесивно-компульсивний розлад, безсоння".

Серед гінекологічних проблем – продовження менструального циклу навіть після помірного перебігу ковіду. Дуже поширена різноманітна висипка.

"У деяких випадках може спостерігатися зниження бажання та збудження, як у чоловіків, так і у жінок. Але це поки пояснюють психологічними факторами ізоляції, локдауну і т. п., а не специфічною дією коронавірусу", – пише блогер.

Втрата нюху – характерний симптом ковіду, однак він не у всіх відновлюється після одужання.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
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