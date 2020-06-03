Ібупрофен може полегшити лікування COVID-19 – медики

Британські лікарі вважають, що ібупрофен здатний запобігти проблемам з диханням у інфікованих коронавірусом пацієнтів і уникнути застосування апарату ШВЛ. Дослідження почалися в Лондоні.

Як повідомляє Daily Mail, тестування популярного знеболюючого на тваринах дало оптимістичний результат. Виживання збільшилося на 300 відсотків.

На початку пандемії медики висловлювали побоювання, що ібупрофен може ускладнити одужання для пацієнтів з легкою формою COVID-19. Проте під час 13-ти наукових досліджень ефектів протизапальних препаратів, одним з яких був ібупрофен, не знайшлося доказів за або проти його застосування.

У Великобританії почалися випробування ібупрофену для лікування важких випадківCOVID-19 Daily Mail

Тепер дослідники з лондонського Фонду Гая і Сент-Томаса з'ясовують, чи може він допомогти в лікуванні хвороби. Випробування LIBERATE, яке почалося в кінці травня, проводиться спільно з фармацевтичною організацією SEEK Group.

Препарат, який тестують вчені, являє собою унікальний склад ібупрофену, і сильно відрізняється від того, що можна купити без рецепта.

Половина з 230 госпіталізованих пацієнтів, включених у дослідження, отримає стандартну допомогу. Іншій половині, крім цього, будуть давати спеціальну форму ібупрофену в надії уникнути подальшого агресивного лікування.

"І якщо ми зможемо зменшити їх симптоми на цьому етапі, ми отримаємо ряд переваг: ми могли б скоротити кількість часу, яке хтось проводить в лікарні – він міг би швидше відновитися і піти додому, – каже Мітул Мехта, професор нейровізуалізації і психофармакологии в лондонському Кінгс-коледжі. – Ми також могли б знизити ступінь дихальної недостатності, щоб її можна було лікувати в умовах лікарні, не звертаючись до відділення інтенсивної терапії. І це теж фантастичний результат".

З оптимізмом дивиться на дослідження і професор Метью Хотопф, директор Центру біомедичних досліджень NIHR Maudsley. "У разі успіху глобальна цінність цього випробування для громадської охорони здоров'я буде величезною, з огляду на низьку вартість і доступність цих ліків", – вважає вчений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США розробили і почали випробування на людях ліки проти COVID-19.

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