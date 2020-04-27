Платформа мониторинга здоровья MoniHeal запустила оригинальный сервис тестирования на коронавирус

Онлайн тест позволяет в реальном времени отслеживать симптоматику и развитие заболевания при условии, что состояние человека свидетельствует о возможном заражении коронавирусом. Сам сервис имплантирован в новую медицинскую онлайн-систему MoniHeal, рассчитанную на постоянное слежение за состоянием здоровья человека, благодаря встроенной оригинальной системе мониторинга. Согласно встроенному графику, составленному при содействии группы научных сотрудников Медицинской Академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, система предлагает пациенту и его семейному врачу план исследований и анализов, актуальных для текущего года жизни человека.

Такой подход позволяет выявлять различные заболевания на самых ранних стадиях.

Кроме этого, MoniHeal оснащен продвинутой системой телемедицины, которая предполагает расширенные возможности поиска врача; онлайн-связь с пациентом в любом удобном формате с архивированием содержания всех видео-консультаций; уникальный медархив с возможностью хранения и легкого поиска результатов исследований и анализов и даже построения динамики отдельных показателей; индивидуальный доступ врача до медицинского архива пациента; ведение врачами классифицированных онлайн-картотек своих клиентов и многое другое.

Благодаря такой емкости системных сервисов MoniHeal может стать настоящей находкой для обслуживания врачами своих пациентов удаленно в условиях карантина.

Тест на коронавирус MoniHeal-covid19 сконструирован по той же идеологии мониторинга: он рассчитан на первые 5 дней болезни с момента возникновения ранних симптомов, характерных для гриппа и ОРВИ и в частности – для Сovid19. В зависимости от ответов о симптомах заболевания – система обрабатывает результаты и дает заключения-советы для дальнейших шагов человека. Для того, чтобы получить объективный результат, человеку нужно пройти весь цикл опроса. В случае наличия серьезных критических симптомов, система настаивает на принятии радикальных шагов в начале или средине цикла.

Разработчики предупреждают, что результат данного обследования не является полноценным диагнозом: симптоматика Сovid19, которую собирают и изучают во всем мире, может разниться для каждого индивидуально и общая картина периодически может меняться. Поэтому система самотестирования рассчитана на постоянные обновления. Но, на данный момент, есть понимание самых опасных показателей, и симптомов, на которые нужно реагировать немедленно. Между тем, окончательные решение должны принимать врачи, а окончательные ответы давать лабораторные тесты. В приложении собрана информация, которая должна помочь человеку сориентироваться в противоречивой информационной среде и выделять те симптомы, которые свидетельствуют о подозрении на новый коронавирус.

Схожие приложения уже существуют, однако информация на них ограничена только совокупностью известных факторов, без динамики, которая очень важна в наблюдении за любым заболеванием.

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