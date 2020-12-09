Під час випробувань вакцини Pfizer померли шість осіб

В ході клінічних випробувань вакцини від COVID-19, розробленої американським концерном Pfizer та німецькою компанією BioNTech, померли шість добровольців.

Про це йдеться в доповіді, опублікованій на сайті Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Два учасники отримали справжню вакцину, інші чотири – плацебо.

Як повідомляється в документі, у всіх шести осіб під час тестування препарату спостерігалися проблеми зі здоров'ям і були хронічні захворювання. Вік половини учасників був більше 55 років.

Один з вакцинованих добровольців страждав від зайвої ваги і атеросклерозу. Він помер через три дні після того, як йому зробили перший укол. Смерть другого учасника настала через 2 місяці після другої ін'єкції через зупинку серця.

Причиною смерті двох людей з групи плацебо стали інфаркт та інсульт, від чого померли інші з'ясовується.

Раніше MedOboz писав, що у впливовому медичному журналі були опубліковані результати остаточних випробувань вакцини AstraZeneca.