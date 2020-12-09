Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

Під час випробувань вакцини Pfizer померли шість осіб

  • Під час тестування вакцини компаній Pfizer/BioNTech померли шість учасників

  • Двоє з них отримали справжню вакцину, інші чотири – плацебо

  • У всіх шести осіб під час випробувань препарату спостерігалися проблеми зі здоров'ям та були хронічні захворювання

Читати матеріал російською

В ході клінічних випробувань вакцини від COVID-19, розробленої американським концерном Pfizer та німецькою компанією BioNTech, померли шість добровольців.

Про це йдеться в доповіді, опублікованій на сайті Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Два учасники отримали справжню вакцину, інші чотири – плацебо.

Як повідомляється в документі, у всіх шести осіб під час тестування препарату спостерігалися проблеми зі здоров'ям і були хронічні захворювання. Вік половини учасників був більше 55 років.

Один з вакцинованих добровольців страждав від зайвої ваги і атеросклерозу. Він помер через три дні після того, як йому зробили перший укол. Смерть другого учасника настала через 2 місяці після другої ін'єкції через зупинку серця.

Причиною смерті двох людей з групи плацебо стали інфаркт та інсульт, від чого померли інші з'ясовується.

Раніше MedOboz писав, що у впливовому медичному журналі були опубліковані результати остаточних випробувань вакцини AstraZeneca.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
Вакцина від коронавірусу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Новини медицини

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини