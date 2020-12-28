Під час вакцинації від COVID-19 вісім осіб випадково отримали п'ятикратну дозу препарату

Працівники будинку для людей похилого віку в Німеччині випадково отримали п'ятикратну дозу вакцини від COVID-19.

Як передає MedicalХpress, це сталося в місті Штральзунд, який знаходиться на північному сході країни.

Поки що у семи жінок і одного чоловіка не спостерігається серйозних побічних ефектів.

Оскільки ці люди були в пріоритетною групі, їм одним з перших зробили щеплення. Як відомо, в Німеччині для вакцинації населення використовують препарат компаній Pfizer і BioNTech.

Про те, що помилково була введена доза, що перевищує встановлену в п'ять разів, працівникам повідомили відразу. Чотирьох осіб, у яких спостерігалися легкі ознаки грипу, госпіталізували, інших відправили додому.

Раніше розробники препарату повідомляли, що під час клінічних випробувань використовувалися більш високі дози, при цьому побічних ефектів у учасників не спостерігалося.

MedOboz також повідомляв, що серйозні побічні ефекти від вакцини проти COVID-19 можуть бути в однієї людини на мільйон доз. Як розповіла лікар-імунолог Алла Волоха, такі випадки надзвичайно рідкісні і вони можуть бути після будь-якої вакцинації.