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Перша протестована вакцина проти COVID-19 ефективна в 90% випадків

  • Pfizer і BioNTech заявили, що їх вакцина ефективна на 90%

  • Щеплення пройшло третю фазу клінічних випробувань

  • У них взяли участь 43500 добровольців з шести країн

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Вакцина, розроблена німецькою компанією BioNTech спільно з американською фірмою Pfizer, довела свою ефективність на 90% в запобіганні коронавірусної інфекцій.

Як передає Deutsche Welle, це результати третьої, фінальної, фази клінічних випробувань.

У випробуваннях взяли участь 43500 осіб з шести країн. Згідно зі звітами виробників, вони не виявили серйозних побоювань з приводу безпеки, пов'язаних з вакциною. Дослідники вважають, що імунізуючий ефект буде тривати як мінімум рік.

Наступний крок для компаній – це подача заявки до регулюючих органів на екстрене використання препарату.

MedOboz раніше писав, що англо-шведська компанія AstraZeneca почала прискорену перевірку своєї вакцини проти COVID-19. Цей підхід розроблено для прискорення оцінки перспективних ліків або вакцин під час надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Німеччина
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