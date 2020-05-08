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Перетворюють мозок на губку: вчені розкрили таємницю небезпечних хвороб

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Вчені з'ясували причини, за якими виникають пріонні захворювання мозку, що перетворюють його ледь не в губку.

Відкриття належить американським дослідникам з Університету Массачусетсу в Амхерсті. Про це повідомляє "Рамблер".

Зазначається, що головну роль у розвитку недуги грають "насіння" нуклеації. За словами фахівців, це так звані кластери молекул, які утворюються, коли пріонні білки вступають у зв'язок один із одним і змінюють свою форму.

Перетворюють мозок на губку: вчені розкрили таємницю небезпечних хвороб

У результаті цього утворюється стабільний молекулярний агрегат, який називають амілоїдом. Вчені підкреслюють, що знищити його звичайними засобами просто неможливо.

"В основі хвороби лежить невірне згортання пріонів білка PrP. Через це виникає тривимірна структура, яка сприяє неправильному згортанню інших білкових молекул. У тканинах нервової системи з'являються мікроскопічні отвори, через що мозок стає схожим на губку", – йдеться в повідомленні.

Автори дослідження вважають, що їхня наукова робота допоможе розробити нові підходи до терапії пріонних хвороб, які будуть засновані на зміні розмірів "насіння" нуклеації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені зазначають, що коронавірус COVID-19 із носоглотки здатний проникати безпосередньо в мозок, а це зі свого боку може спровокувати низку ускладнень і порушувати нормальну роботу майже будь-якого органу.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених здоров'я
Місце
США
Тег
хвороба
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