Проміжні результати застосування вакцини Moderna в клінічному дослідженні 3-ї фази з залученням ~30 тисяч осіб: 90 із 95 випадків підтвердженого COVID виникли в групі плацебо. Отже, ефективність вакцинації – цілих 94,5%!
Закінчення дослідження заплановано при досягненні 151-го випадку та терміну спостереження не менше 2 місяців. При нинішніх 100 тисячах нових випадків щоденно це очікується до кінця листопаду. Компанія не забариться з наданням дос‘є в FDA для термінової реєстрації.
Подібно до вакцини Pfizer, Moderna – представник принципово нового покоління вакцин. Це РНК-месенджер, який після потрапляння в організм людини викликає синтез його клітинами численних копій білку "шипу" вірусу SARS-CoV-2 з подальшою стимуляцією захисної імунної відповіді.
Перевагою перед вакциною Pfizer є прийнятні умови зберігання: до 6 місяців при температурі лише -20 С і до місяця – в холодильнику +2 – +8. Після виймання з нього вакцина може знаходитися при кімнатній температурі протягом 12-24 годин.
Щиро радіючи ще одному кроку, який наближає нас до кінця пандемії, варто не забувати про невирішені питання:
якою буде тривалість захисту?
чи/які/коли потрібні ін’єкції бустера для підтримки імунітету?
чи вдасться уникнути рідкісних тяжких ускладнень?
чи здатні ті, хто, попри вакцинацію, захворіє на легкий COVID, розповсюджувати інфекцію? Імовірно, що так, питання в кількісній площині. Тому – як мотивувати вакцинованих продовжити дистанціювання і користування маскою?
чи виникнуть такі мутації генів, при яких вакцина припинить діяти? Поки що таких не було, але...
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