Перебіг COVID-19 можна передбачити за загальним аналізом крові – дослідження

Вчені знайшли спосіб прогнозувати тяжкість коронавірусної хвороби за допомогою загального аналізу крові та спеціально розробленої системи балів.

Як пише Medscape, такий підхід дозволяє визначити пацієнтів, у яких найбільш ймовірно COVID-19 прогресуватиме до критичного стану.

Перевагами такого прогнозу є використання поширених і недорогих клінічних показників, а також автоматичне створення балів разом з результатами загального аналізу крові.

Система оцінки включає параметри нейтрофілів, моноцитів, червоних кров'яних тілець та незрілих гранулоцитів, а також, якщо можливо, показники біодоступності ретикулоцитів та заліза.

Дослідження показало, що інфекція SARS-CoV-2 характеризується гемоцитометричними змінами. Ці зміни, відображені разом в прогностичній шкалі, можуть допомогти в ранньому виявленні пацієнтів, клінічний курс яких з більшою ймовірністю погіршиться з часом.

"COVID-19 супроводжується специфічними змінами в циркулюючих кров'яних клітинах, які можуть бути виявлені звичайним гематологічним аналізатором, особливо коли цей гематологічний аналізатор також здатний розпізнавати активовані імунні клітини та ранні циркулюючі клітини крові, такі як еритробласти і незрілі гранулоцити", – говорить старший автор роботи, доктор медичних наук та фахівець з інфекційних захворювань Андре ван дер Вен.

Крім того, він підкреслив, що "ці специфічні зміни також спостерігаються на ранній стадії захворювання і більше у тих хворих, у яких розвинеться серйозне захворювання, в порівнянні з тими, у кого хвороба протікає легше".

Отримані дані також підтверджують іншу роботу, яка показує, що чоловіки частіше звертаються до лікарні з COVID-19, і що похилий вік та наявність супутніх захворювань збільшують загальний ризик.

Раніше MedOboz повідомляв, що причиною розвитку "тихої гіпоксії" у пацієнтів з COVID-19 може бути ураження вірусом каротидних тілець, які виступають в якості датчика рівня кисню у крові.