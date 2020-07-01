Пантенол та опіки – несумісна пара

Пантенол при опіках не той, за кого себе видає

Літо, сонце, Пантенол – базовий набір відпускника. З ним категорично не згодні медики, роблячи напередодні сезону традиційне попередження про ризик негативного результату цього поєднання, але колективний розум продовжує зараховувати Пантенол до лику ефективної першої допомоги.

Правильні дії при опіках

З сонячними опіками стикається більшість відпочивальників в перші дні активного прийняття сонячних ванн. Вони проявляються не тільки почервонінням і хворобливістю шкірного покриву, але й загальними симптомами, і основні дії повинні бути спрямовані на відновлення пошкоджених ділянок.

Найчастіше сонячні опіки відносять до числа поверхневих. Вся суть лікування зводиться до двох напрямків – охолодження та зволоження. Для цього підходить холодна вода – уражену область можна тримати під струменем проточної води. Також можна накласти тканину і регулярно її міняти або змочувати, хорошим варіантом буде використання спеціальних опікових гелів/пов'язок.

Крижана вода для цих цілей не підходить, оскільки від контрасту ситуація тільки погіршиться. Так само як не підходять і різні інші засоби – мазі/креми, мед, сметана, кефір, зубна паста – всі вони створюють шар, який не дозволить рані охолоджуватися, а накопичене тепло буде надходити всередину тканин.

Що ж не так з Пантенолом

Масове літнє захоплення Пантенолом часто обґрунтовують тим, що в інструкції зазначено на можливість його застосування, в тому числі при опіках. Це дійсно так, але тільки не як препарат першої допомоги, а приблизно через п'ять днів, якщо є необхідність прискорити загоєння утворилися ран.

Це обумовлено складом мазі, активна речовина – декспантенол, належить до вітамінів групи B, які мають виражений вплив на епітеліальну тканину і незначну протизапальну активність.

Допоміжні компоненти, за винятком забезпечуючого холод ізомера тетрафторетана й води, використовуватися на опікової поверхні не повинні: користі від них не буде, а от негативний вплив на процес – досить імовірно.