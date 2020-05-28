Основные эффекты применения церулоплазмина

Церулоплазмин (ЦП) является медьсодержащим гликопротеином, относящимся к α2-глобулиновой фракции сыворотки крови человека. Его биосинтез происходит в гепатоцитах, на скорость образования оказывают влияние гормоны.

Церулоплазмин играет важную роль в любых патологиях, поскольку находится в центре неспецифической защиты организма. Основной особенностью является то, что вещество эффективно при процессах любой этиологии: ЦП может использоваться в хирургической практике, при терапии онкологических заболеваний, у пациентов с болезнями сердца и крови.

Белок ЦП является одним из компонентов крови здорового человека, первый раз его выделили в 50-х годах прошлого столетия. Белок имеет необычную окраску – небесно-голубую, что связано с медью (в 1 молекулу белка входит 6 атомов).

Функционально церулоплазмин представляет собой фермент. Его структура долгое время исследовалась, поскольку определить его роль в организме не удавалось. Сегодня признано, что он является мультиферментом, способным окислять множество разных субстратов.

Одно из хорошо изученных свойств ЦП, необходимых для кроветворения – окисление железа, подобно феррооксидазе, при этом поступающее в пищеварительный тракт с пищей трехвалентное железо переходит в двухвалентное, после чего оно используется для биосинтеза гемоглобина.

Также церулоплазмин необходим для обеспечения всех тканей и органов медью, являющейся важным компонентом дыхательных ферментов, окисления биогенных аминов.

Один из перспективных путей исследования связан со свойством перехватывать и обезвреживать свободные радикалы. Это реакционно-активные компоненты метаболизма кислорода, накапливающиеся в организме на фоне многих болезней и состояний, включая патологии сердечно-сосудистой системы, травмы, онкологические болезни и др.

Накопление высоких концентраций свободных радикалов имеет множество негативных последствий, связанных с повреждением мембран, окислением мембранных структур сердца, печени и других органов.

В организме предусмотрено два пути защиты от деструктивного воздействия свободных радикалов: неферментативный, осуществляемый за счет витаминов-антиоксидантов, и ферментативный, в котором задействованы внутриклеточные ферменты, включая ЦП. Так, его содержание в крови значительно увеличивается у беременных, поскольку возникает потребность в очистке крови от продуктов метаболизма плода.

Необходимость в дополнительном введении доз церулоплазмина связана с тем, что в некоторых случаях количества, которое синтезируется организмом, недостаточно. Также во многих критических ситуациях – из-за травм, облучения и патологических процессов с ярким течением, отмечается снижение его уровня.

Препарат Биоцерулин изготавливается на базе фармацевтического предприятия "Биофарма", где он прошел путь от идеи до разработки и клинического внедрения. Его отличает уникальное сочетание фармакологических активностей: он проявляет себя как антиоксидант, иммуномодулятор и вещество с мембранопротекторным воздействием.

Применение препарата приводит к снижению выраженности интоксикации, связанной с влиянием инфекционных агентов и химических веществ. Дополнительными преимуществами является улучшение работы сердечно-сосудистой системы, предупреждение развития полиорганной недостаточности и положительное воздействие на кислородный гомеостаз в целом.

Биоцерулин выпускается в виде инфузионного раствора, он вводится внутривенно капельно, скорость – 30 капель/мин. Лекарство предварительно разводят в растворе глюкозы или хлорида натрия. Средняя разовая доза – 60-100 мг, частота введения зависит от показаний и состояния больного, обычно терапию проводят 1 раз в 1-2 дня. Курсовая доза за 5 инфузионных введений варьирует от 300 до 500 мг.

При некоторых показаниях доза рассчитывается исходя из массы тела, например онкологическим пациентам во время подготовки к проведению операции препарат назначается в разовой дозе 0,5 мг/кг, при проведении химиотерапии Биоцерулин обычно назначается в более высокой дозе – от 1 до 1,5 мг/кг.

Действие церулоплазмина изучено в разных экспериментальных моделях: при вирусных заболеваниях, воздействии токсических веществ, нейтронного и рентгеновского излучения и др. Проведенные доклинические и клинические исследования показали отсутствие токсического воздействия препарата даже при его применении в больших дозах.