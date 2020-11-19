Оксфордська вакцина захищає як літніх людей, так і молодих – дослідження

Це допоможе захистити від коронавірусу одну з найбільш вразливих груп населення

Випробування вакцини Оксфордського університету та компанії AstraZeneca показали обнадійливі результати у людей старше 60 і 70 років

Вакцина проти COVID-19, розроблена компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом, сприяє розвитку сильної імунної відповіді у людей віком від 60 до 70 років. Це допоможе захистити одну з найбільш вразливих груп населення.

Результати другої фази клінічного дослідження були опубліковані в журналі Lancet.

У тестуванні вакцини взяли участь 560 добровольців. За віковим принципом учасники були розділені на три підгрупи: 18-55 років, 56-69 років, 70 років і старше.

Дослідження показало, що у людей всіх вікових груп вироблялися антитіла, які руйнують вірус, протягом 28 днів після першої дози вакцини, і вони посилювалися після другої дози.

У людей, які отримали щеплення, спостерігалися біль у місці ін'єкції, лихоманка, біль у м'язах та головний біль. Побічні ефекти частіше зустрічалися у молодих учасників, ніж у літніх людей.

Раніше MedOboz писав, що китайська вакцина CoronaVac показала свою безпеку та імуногенність під час першої та другої фаз клінічного випробування. Це дозволяє виробникові приступити до останньої фази тестування.

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