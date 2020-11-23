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Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Оксфордська вакцина захищає від коронавірусу в 90% випадків

  • AstraZeneca повідомила, що ефективність її вакцини в середньому становить 70%

  • При введенні половини дози, а через місяць повної, захист від вірусу спостерігався в 90% випадків

  • При введенні двох повних доз щеплення було ефективне на 62%

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Фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що ефективність її щеплення проти COVID-19 досягає 90% при певному способі введення.

Як пише CNBC, вакцина AZD1222, розроблена разом з Оксфордським університетом, вводилася учасникам в двох різних дозах.

Одна група добровольців отримала перший укол в половинній дозі, а через місяць в повній. Такий режим імунізації показав 90% ефективність. При введенні двох повних доз з інтервалом менше одного місяця захист від коронавірусу можливий тільки в 62% випадків.

Комбінований аналіз обох режимів дозування показав, що середня ефективність вакцини становить 70%. В учасників, які отримували вакцину, не було зареєстровано жодної госпіталізації або важких випадків захворювання. Імунітет проти COVID-19 вироблявся через 14 днів після другого щеплення.

Раніше MedOboz писав, що оксфордська вакцина в рівній мірі захищає літніх і молодих людей. Це допоможе захистити від коронавірусу одну з найбільш вразливих груп населення.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Англія
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