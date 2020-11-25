Вакцина компанії AstraZeneca та Оксфордського университету створена на основі аденовірусу шимпанзе (так званий "вектор"), який перед тим був генетично змінений і втратив здатність розмножуватися в організмі людини.

Попередні результати клінічного дослідження третьої фази: серед загальної кількості учасників, а це більше 11 тисяч осіб, виник 131 випадок COVID-19 (101 – у групі плацебо, 30 – у вакцинованих). Тобто, ефективність вакцини – 70,4%.

При цьому в першій підгрупі, в якій схема вакцинації передбачала введення двічі двох стандартних доз, ефективність склала 62%, а в другій, в якій першим етапом застосували половину стандартної дози – 90%.

З урахуванням чисельності другої підгрупи (лише 2700 осіб), "90% ефективність" варта уточнення.

Залишається і питання пояснення такої різниці – можливо, в нагоді стала менша продукція антитіл до аденовірусу?

Дані про безпеку виробники вакцини будуть продовжувати збирати в різних країнах до охоплення більше 24 тисяч вакцинованих.

Імовірно, менша ефективність Оксфордської вакцини, порівняно з первістками від Pfizer i Moderna, стала розчаруванням, і її творці стали хутко шукати переваги. І знайшли: дослідження другої фази з плацебо контролем показало потужну імунну відповідь як з боку антитіл, так і Т-лімфоцитів, у людей старшого і похилого віку, яка не відрізнялась від такої у добровольців віком 18-55 років. Подібних даних поки що бракує для інших вакцин.

Іншими перевагами є зберігання лише при температурі холодильника +2-8 °C і низька ціна – до 3 доларів за дозу для бідних країн. Як на мене, для наших реалій "м’які" температурні умови є важливою перевагою, бо я не вірю в реальність забезпечення безперервного температурного ланцюжка в -70 °C для пересічних українців.

Наостанок. Є думка, що отримані дані про 90% клінічну ефективність Оксфордської вакцини підвищують довіру до оголошених росіянами попередніх результатів 92% ефективності їхньої вакцини Супутник V, яка також зроблена на аденовірусному векторі. Чекаємо на повний офіційний звіт.

А поки що надихаємося позитивною новиною!

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