Новий тест на антитіла до COVID-19 дає більше інформації про імунну відповідь

Віктор Литвиненко Новини медицини 21:09, 29.12.2020

Новий тип тесту на антитіла до коронавірусу може дати більш детальну інформацію про те, як наша імунна система реагує не тільки на збудника COVID-19, але і на інші віруси та бактерії.

Розробка належить дослідникам з Університету Ліннея та біоаналітичній компанії Attana, передає MedicalХpress.

Група вчених розробляє і оцінює нову діагностичну платформу під назвою AVA (Attana Virus Analytics). Для вивчення імунної відповіді людей на SARS-CoV-2 та бактерії Clostridium tetani, що викликають правець, були проведені аналізи сироватки, плазми та повний аналіз крові.

Платформа AVA дає більш детальну інформацію про те, як імунітет реагує на різні типи вірусів і бактерій. Її унікальність полягає в тому, що діагностична платформа не тільки гарантує правильність тесту на антитіла, а й може дати уявлення про стійкість імунітету.

Шляхом збору даних про кількість і якість антитіл в зразку та подальшого порівняння їх із зразками, взятими пізніше, можна встановити профіль розвитку імунітету.

MedOboz раніше писав, що існуючі тести на COVID-19 можна використовувати для виявлення нових варіантів коронавірусу, які були виявлені у Великобританії, ПАР, Данії та інших країнах.

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