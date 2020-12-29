Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Новий тест на антитіла до COVID-19 дає більше інформації про імунну відповідь

5.2т
Читати матеріал російською

Новий тип тесту на антитіла до коронавірусу може дати більш детальну інформацію про те, як наша імунна система реагує не тільки на збудника COVID-19, але і на інші віруси та бактерії.

Розробка належить дослідникам з Університету Ліннея та біоаналітичній компанії Attana, передає MedicalХpress.

Група вчених розробляє і оцінює нову діагностичну платформу під назвою AVA (Attana Virus Analytics). Для вивчення імунної відповіді людей на SARS-CoV-2 та бактерії Clostridium tetani, що викликають правець, були проведені аналізи сироватки, плазми та повний аналіз крові.

Платформа AVA дає більш детальну інформацію про те, як імунітет реагує на різні типи вірусів і бактерій. Її унікальність полягає в тому, що діагностична платформа не тільки гарантує правильність тесту на антитіла, а й може дати уявлення про стійкість імунітету.

Шляхом збору даних про кількість і якість антитіл в зразку та подальшого порівняння їх із зразками, взятими пізніше, можна встановити профіль розвитку імунітету.

MedOboz раніше писав, що існуючі тести на COVID-19 можна використовувати для виявлення нових варіантів коронавірусу, які були виявлені у Великобританії, ПАР, Данії та інших країнах.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Теги
діагностика інфекція анализи
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Новини медицини

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини