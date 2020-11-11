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Новий метод визначає коронавірус точніше, ніж тест на антитіла – дослідження

  • Метою тесту є визначення Т-лімфоцитів

  • Вони знаходяться в організмі тривалий час і мають імунологічну пам'ять

  • Цей підхід використовується в науці, але не застосовується в клініці

1.1т
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Вчені встановили, що тест, який визначає наявність Т-клітин в організмі, набагато ефективніше аналізу на антитіла у виявленні коронавірусу.

Про це пише CNN.

Згідно з дослідженням, цей метод спрямований на пошук імунних клітин, а точніше Т-лімфоцитів.

Відомо, що кількість антитіл до коронавірусу може зменшуватися, тоді як Т-клітини залишаються в організмі тривалий час і мають імунологічну пам'ять.

В ході дослідження було проведено аналіз крові 70 осіб, у яких був підтверджений ковід приблизно двома місяцями раніше. Теоретично у всіх респондентів повинен був бути позитивний результат тесту на антитіла. Але тест на антитіла дав негативний результат в 16 випадках, або в 23%. Т-клітинний тест був негативний тільки в двох випадках, це близько 3%.

Також вчені протестували 2200 осіб з негативним результатом на Covid-19. Як показав Т-клітинний тест, 45 осіб були інфіковані. Вони припускають, що ці люди не мали симптомів і не здогадувалися, що заразні.

Компанія Adaptive Biotechnologies, яка проводила це дослідження, планує комерційний запуск свого тесту в кінці листопада, також буде подана заявка до регулюючих органів на дозвіл використовувати аналіз в екстрених випадках.

Відзначимо, що даний метод використовується тільки в наукових цілях і широкого поширення в клініці не має.

Як раніше писав MedOboz, людина, яка отримала негативний результат ПЛР-тесту, може бути носієм вірусу, тоді як позитивний результат достовірно підтверджує хворобу.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
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