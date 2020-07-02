Нова мутація коронавірусу може бути нешкідливою, – вчені

Коронавірус постійно мутує, але це не означає, що з часом він стане більш агресивним і смертельним для людини.

Таку думку німецькому виданню Die Zeit висловив Фрідеманн Вебер, професор вірусології з Гіссенского університету. Він припустив, що еволюційною перевагою для вірусу, навпаки, стане нешкідливість.

"Адже мета вірусів полягає в розмноженні. А для цього вони повинні вразити багатьох господарів. Якщо вони будуть нешкідливими, це може їм навіть допомогти. Також і наша власна поведінка, ймовірно, може поміняти коронавірус", – заявив учений

У цьому важливу роль може, наприклад, зіграти соціальне дистанціювання.

"Адже чим рідше вірус отримує можливість вразити нову людину, тим імовірніше, що з часом він буде більше щадити господаря. Так він зможе краще поширюватися серед населення. І чим активніше ми будемо стримувати поширення вірусу через дихальні шляхи, наприклад, носінням масок, тим більшого значення з часом, можливо, буде мати альтернативний спосіб передачі, наприклад, шляхом безпосереднього контакту і передачі через поверхні ", – уклав Вебер.

Видання відзначило, що поки немає наукових доказів такої теорії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідження показало, що версія коронавируса (COVID-19), яка мутувала, більш заразна, тому що вона "не ламається" так часто, перебуваючи всередині тіла.