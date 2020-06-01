Нова форма заохочення лікарів в умовах пандемії Covid-19

Унікальність нинішнього часу полягає в тому, що після приходу до влади молодой, перспективной і прогресивной команди Україна все більше нагадує СРСР. Тільки це такий, дуже "креативний" Совок, над створенням якого працює, найімовірніше, не один сценарист.

Йдеться про ситуацію, описаною лікарем Віталієм Денисюком, який працює в Нововолинської ЦМЛ і КНП Іваничівської ЦРЛ. Він захворів Covid-19, на щастя, хвороба протікала неважко, і через деякий час він повернувся на роботу. Керівництво лікарні припустило, що зараження і професійна діяльність не пов'язані, а в якості подяки він отримав досить креативне звернення від першої леді країни, написане від руки на листочку з гербом, що нагадує сторінку з блокнота.

Ця історія є яскравим відображенням становища в медицині, коли персонал виявився фактично на передовій в умовах пандемії, при цьому без реальної підтримки у вигляді фінансової компенсації і забезпечення безпечних умов роботи.

Судячи з коментарів, таку хенд мейд подяку, що нагадує невдалий пранк, отримує багато лікарів, які перехворіли Covid-19. Можна припустити, що в поданні ініціаторів такої форми вдячності, це – аналог овацій, якими люди в різних країнах вітають лікарів.

Нічого абсурдного в цій ситуації не помітили тільки ті, хто бачить лише тепло і високу цінність написаної від руки подяки. Інші традиційно схильні думати, що це все неправда, і перша леді до цього свою руку не доклала.

І в цілому це могла б бути дійсно мила спроба загравати з лікарями на тлі падаючих рейтингів, якби їх здоров'я в умовах пандемії не піддавалося смертельному ризику за зарплату в 4500 грн/міс.