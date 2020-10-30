Вакцина проти коронавірусу (COVID-19) стане масово доступною для населення лише до середини 2022 року.

Про це повідомив глава Національного банку Канади Тиф Маклем, передає "Укрінформ". Свою заяву він зробив на основі проведеного аналізу, представляючи монетарну політику регулятора.

"Ми припускаємо, що вакцина проти COVID-19 і його ефективне лікування стануть широко доступними до середини 2022 року", – зазначив він.

При цьому Маклем сказав, що в Канаді немає необхідності вводити широкомасштабний карантин, як було навесні.

"Утім, можна очікувати, що наступні хвилі вірусу потребуватимуть цільових та локалізованих обмежень. Необхідність у них зростатиме та спадатиме – і з часом зникне", – додав глава Нацбанку Канади.

Також він спрогнозував, що через пандемію економіка працюватиме нижче свого потенціалу до 2023 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пандемію COVID-19 назвали небезпечніше іспанського грипу.