Названо симптоми серцевого нападу, що пов'язані з зубами

Олексій Тітофф Новини медицини 02:15, 8.01.2021

Наліт на зубах, який схожий на липку плівку може бути одним з ознак інфаркту міокарда.

Про це повідомив британський Професор Адам Тейлор з Ланкастерського університету, передає Express. Він пояснив, що такий тип нальоту складається з жиру, холестерину, кальцію та інших речовин, що містяться в крові, які можуть накопичуватися всередині артерій.

Цей жировий наліт, відомий як атеросклероз, є відмінною рисою і живильним середовищем для серцевих захворювань і серцевих нападів.

Також якщо людина помічає незвичайний кислий присмак у роті, то це може бути попереджуючим знаком. До того ж захворювання ясен або пародонтит можуть призвести до серцевих захворювань, оскільки скупчення "поганих" бактерій в роті може потрапити в кровотік.

"Рот повний бактерій, як хороших, так і поганих. Погані бактерії можуть потрапити в кровотік з рота і викликати запалення кровоносних судин, що може призвести до серцево-судинних захворювань", – зазначив він.

Професор також сказав, якщо спостерігається біль в щелепі, який можуть прийняти як сильний зубний біль, то це теж може бути симптомом серцевого нападу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики розповіли, як відрізнити коронавірус від серцевого нападу.

Коментувати
Здоров'я Новини медицини

Дивіться також

В Україні почнеться локдаун: все, що потрібно знати

"Еліті вона не потрібна"? Школи та садочки пручаються українській мові: які лазівки використовують

Буду вболівати за Росію в матчі з Україною, – народжений в Одесі актор з "Квартету І"

Перелом – не привід приїхати? В Україні ввели нові правила виклику швидкої допомоги: у чому суть

Терористи у Різдво на Донбасі відкрили вогонь по ЗСУ з гранатометів. Карта