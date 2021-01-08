Названо симптоми серцевого нападу, що пов'язані з зубами

Наліт на зубах, який схожий на липку плівку може бути одним з ознак інфаркту міокарда.

Про це повідомив британський Професор Адам Тейлор з Ланкастерського університету, передає Express. Він пояснив, що такий тип нальоту складається з жиру, холестерину, кальцію та інших речовин, що містяться в крові, які можуть накопичуватися всередині артерій.

Цей жировий наліт, відомий як атеросклероз, є відмінною рисою і живильним середовищем для серцевих захворювань і серцевих нападів.

Також якщо людина помічає незвичайний кислий присмак у роті, то це може бути попереджуючим знаком. До того ж захворювання ясен або пародонтит можуть призвести до серцевих захворювань, оскільки скупчення "поганих" бактерій в роті може потрапити в кровотік.

"Рот повний бактерій, як хороших, так і поганих. Погані бактерії можуть потрапити в кровотік з рота і викликати запалення кровоносних судин, що може призвести до серцево-судинних захворювань", – зазначив він.

Професор також сказав, якщо спостерігається біль в щелепі, який можуть прийняти як сильний зубний біль, то це теж може бути симптомом серцевого нападу.

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