Названо причини, через які можна повторно заразитися коронавірусом

Причиною повторного зараження коронавірусом може бути слабкий імунітет і реактивізація залишків інфекції в організмі людини.

Такого висновку дійшли вчені з Медичної школи Єльського університету (США), вивчивши другу хвилю COVID-19 і пацієнтів, які раніше перехворіли. Результати дослідження опублікували в журналі BMJ Case Reports.

Вчені зазначили, що такі випадки трапляються рідко, тому поки не можна однозначно говорити, пов'язані вони з повторним зараженням або з тривалою наявністю одного і того самого вірусу в організмі.

Центри з контролю і профілактики захворювань США стверджують, що позитивний тест на коронавірус протягом 90 днів після першої інфекції найімовірніше свідчить про стійке виділення вірусу, ніж про повторне зараження. Водночас учені зафіксували випадок повторного зараження через чотири місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, високий рівень деяких цитокінів у хворих на COVID-19 може запобігти розвитку стійкого імунітету до коронавірусу SARS-CoV-2.

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