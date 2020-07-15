Названо небезпечний фактор при COVID-19: призводить до тяжких наслідків

Куріння звичайних або електронних сигарет здатне критично погіршити запалення, пов'язане з COVID-19, або підвищити сприйнятливість до захворювання.

Про це написали в статті, опублікованій в bioRxiv, вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Вони досліджували 3 незалежних набори даних експресії РНК від курців і вейперів, щоб зрозуміти зв'язок нікотину з порушенням регуляції ключових генів, пов'язаних з COVID-19.

Вчені встановили, що куріння активує клітинний рецептор ACE2, який необхідний коронавірусу SARS-CoV-2 для інфікування організму. Як куріння, так і вживання нікотинової або електронної сигарети з ароматизатором призводило до посилення регулювання вироблення цитокінів та експресії генів, пов'язаних із запальними процесами.

У статті зазначено, що вивільнення запальних продуктів, таких як IL-1B, і цитокінові бурі є відмінними ознаками інфекції COVID-19, особливо у важких випадках.

Також дослідники відзначили, що куріння електронних сигарет без ароматизаторів і нікотину не приводило до значної дисрегуляції цитокінів й активації запалення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські дослідники дійшли висновку, що куріння кальяну може спровокувати зараження коронавірусом і викликати інші негативні наслідки в організмі.

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