Названо напої, що знижують ризик смерті у хворих на діабет

Зелений чай і кава знижують ризик смерті у пацієнтів хворих на діабет.

Про це повідомили японські вчені з Університету Кюсю, передає BMJ. В ході дослідження були вивчені дані 4923 осіб із середнім віком 66 років (2790 чоловіків і 2133 жінки), у яких був діабет другого типу мінімум п'ять років.

За результатами дослідження, 607 досліджуваних не пили зелений чай зовсім, 1 143 випивали по великій чашці в день, 1 384 – по дві-три чашки і 1784 – по чотири і більше. 994 учасника не пили кави, 1306 випивали менше однієї чашки в день, 963 – чашку кожен день, а 1660 – дві і більше чашки.

За час спостережень, яке тривало п'ять років, померли 309 пацієнтів. Основними причинами смерті стали рак і серцево-судинні захворювання. Однак найнижчий показник смертності був у тих, хто пив багато зеленого чаю та кави.

Вчені відзначили, що щоденне вживання чотирьох і більше чашок зеленого чаю, а також двох і більше чашок кави знижує ризик смерті на 63%.

Додамо, що крім чаю і кави на здоров'я хворих впливала фізична активність, вживання алкоголю та тривалысть сну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені озвучили несподівану ознаку діабету.