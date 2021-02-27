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Названо хвороби, які можуть викликати ускладнення у пацієнтів з COVID-19

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Американські фахівці провели дослідження і з'ясували, що люди, які страждають від гіпертонії, ожиріння, діабету або серцевої недостатності, можуть перехворіти COVID-19 у важкій формі.

Дві третини хворих на коронавірус мали вище зазначені захворювання. Про це повідомляє видання Journal of American Heart Association.

Як стало відомо, у США було зафіксовано 906 849 госпіталізацій у зв'язку з COVID-19, з яких понад 30% заражених були з ожирінням, 26,2% – з гіпертонією, 20,5% – цукровим діабетом і 11,7% – серцевою недостатністю.

Загалом 63,5% госпіталізацій з коронавірусом були пов'язані з цими захворюваннями.

Фахівці додали, що ризик госпіталізації з COVID-19 тісно пов'язаний з кардіометаболічним здоров'ям.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вірогідність зараження COVID-19 може бути пов'язана з кількістю вітаміну D в організмі людини. Із таким припущенням виступили Науково-консультативна комісія з харчування Великобританії, Національний інститут охорони здоров'я та Лондонське королівське товариство.

Хворі люди в лікарні
Хворі люди в лікарні

Як повідомляв OBOZREVATEL, екстракт водорості спіруліни може полегшити перебіг хвороби у пацієнтів із COVID-19. Ця речовина знижує ймовірність розвитку ускладнень і пошкодження органів, що є основною причиною смертності від коронавірусу.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Тема
Коронавірус
Тег
хвороба
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