Названа вакцина від COVID-19, яку може отримати Україна

Україна для імунізації населення від COVID-19, швидше за все, може отримати вакцину, вироблену англо-шведською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

Таке припущення висловив генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін в коментарі " Українській правді. Життя ".

Його прогноз ґрунтується на виробничих можливостях фармкомпанії та на можливостях нашої країни.

На даний момент клінічні випробування пройшли вакцини від Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca, їх ефективність склала 95%, 94% і 70%, відповідно. Перші два препарати вимагають зберігання при наднизьких температурах, в той час як оксфордська вакцина може зберігатися при температурі від +2 до +8 °C.

За словами Кузіна, саме ці особливості вакцини AstraZeneca більше відповідають українським реаліям. Він зазначив, що при подачі Україною заявки в COVAX, були враховані всі технічні можливості для зберігання вакцини.

Раніше MedOboz писав, що вакцина проти COVID-19 від AstraZeneca та Оксфордського університету сприяє розвитку сильної імунної відповіді у людей віком від 60 до 70 років. Це допоможе захистити одну з найбільш вразливих груп населення.

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