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/ Новини медицини

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Названа причина, чому люди з ожирінням важче переносять COVID-19

4.2т
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Причиною більш високої захворюваності та смертності від COVID-19 у людей з ожирінням можуть бути респіраторні проблеми.

Як повідомляє HealthDay, до цього вчені припускали, що гірші результати у цих хворих опосередковані запаленням.

Щоб встановити достовірність свого припущення, дослідники розглядали індекс маси тіла (ІМТ) пацієнтів, показник жирового прошарку в залежності від росту та ваги, а також їх ризик надходження у відділення інтенсивної терапії (ВІТ) та летального результату.

Пацієнти з коронавірусною інфекцією, які страждають важким ожирінням (ІМТ 35 і більше), в два рази частіше потрапляли у відділення інтенсивної терапії та мали в чотири рази більший ризик смерті. Згідно з дослідженням, пацієнти з ІМТ від 30 до 34,9 також мали вищий ризик госпіталізації у ВІТ, але менш високий ризик смерті.

Дослідники виявили, що у пацієнтів з ожирінням в перші два дні перебування в лікарні маркери запалення в основному були нижче, ніж у пацієнтів, які не страждають на ожиріння. Вони вважають, що зайва вага може бути фактором сильнішого вірусного вторгнення з порушенням функцій органів, що сприяє зростанню смертності хворих.

Раніше MedOboz писав, що госпіталізовані пацієнти з коронавірусною інфекцією з такими мозковими ускладненнями, як інсульт та сплутаність свідомості, мають підвищений ризик смерті.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Тег
Зайва вага
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