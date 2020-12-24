Наукові дослідження – не реклама: суд скасував претензії АМКУ до виробника противірусного препарату "Протефлазід"

Господарський суд міста Києва скасував усі претензії Антимонопольного комітету до НВК "Екофарм" – виробника противірусного препарату "Протефлазід", повідомляє Lenta.ua.

Як відомо, раніше АМКУ кваліфікував як "неправдиву інформацію" публікацію на сайтах "Екофарму" наукового звіту Інституту епідеміології Національної академії медичних наук України про лабораторні дослідження дії "Протефлазіду" на коронавіруси, які відбулись взимку-навесні 2020 року. У звіті науковці дійшли до висновку про ймовірну здатність діючої речовини гальмувати реплікацію РНК-вмісних вірусів (до яких відносяться і коронавіруси).

Також Антимонопольний комітет звинуватив фармкомпанію у недобросовісній конкуренції – так фахівці АМКУ розцінили лист-звернення "Екофарму" до тодішньої очільниці МОЗ Зоряни Скалецької із пропозицією безкоштовно надати препарат для профілактичного захисту медперсоналу лікарень у Нових Санджарах.

В результаті рішенням АМКУ від 10 липня 2020 року НВК "Екофарм" було оштрафовано на понад на 3 мільйони гривень. Компанія звернулася до суду із позовом до Антимонопольного комітету, і 18 грудня Київський господарський суд повністю задовольнив цей позов.

Як зазначається у рішенні суду, суд не може погодитись із твердженням АМКУ про те, що науковий звіт Інституту епідеміології може трактуватись як реклама, адже "…є науково-технічною інформацією, яка містить відомості про досягнення, одержані в ході наукової діяльності".

Що ж до листа "Екофарму" до міністра охорони здоров’я, суд зазначив, що "Антимонопольним Комітетом не обґрунтовано, яким чином лист до конкретної особи може вплинути на наміри щодо придбання рецептурного (виписуваного лише лікарями) лікарського засобу".

Також суд не побачив доказів того, що після публікації звіту Інституту епідеміології компанія отримала якісь конкурентні переваги, на чому раніше наполягав Антимонопольний комітет.

Крім того, за час, який минув після рішення АМКУ, лабораторії Helmholtz Centre for Infection Research (Німеччина) та IRTA CReSA (Іспанія) після першого етапу досліджень на культурах клітин in vitro підтвердили, що "Протефлазід" проявляє специфічну противірусну активність стосовно коронавірусів CoV229E та SARS-CoV-2. Також, за зведеними статистичними даними, оприлюдненими у жовтні Національною Академією статистики і аудиту на базі спостережень у понад 100 лікарень України, препарат знижував захворюваність серед медперсоналу і полегшував перебіг захворювання у хворих.