Я хочу звернутися до тих народних депутатів, у яких ще є якась СОВІСТЬ. Не голосуйте за цей бюджет, в якому медицина знову фінансується за залишковим принципом.

Так, так було завжди.

Але зараз явно не той час.

Цей бюджет знову залишить лікарів з зарплатнею, яку можна порівняти з виплатами по безробіттю. Вам не соромно, народні обранці? Мені соромно про це навіть писати.

Цей бюджет не дозволить змінити тарифи, які не відповідають реальним цифрам, виплат по ковідному пакету вистачить тільки на перший квартал... а там ми впораємося вже, думаєте?.. На протидію інфекційним хворобам менше, ніж у 2020 році...

На існування інфекційних стаціонарів в режимі "готовності" грошей немає. Пройде ця пандемія, яка ВРЯТУВАЛА нашу службу від знищення такою страшною ціною, і знову все повернеться на свої місця – велика частина інфекційних стаціонарів не виживе. Звісно, разом з інфекціоністами.

І це – в країні хронічних епідемій. А зараз ще і світових пандемій. Замість того, щоб зробити висновки, знову ті ж улюблені граблі, але ж і виїхати-то нікуди, панове.

У два рази знижений бюджет на інтернатуру... ну, прямо, як в анекдоті – а ви гроші з них за вхід брати пробували? Це що, така сучасна тактика видавлювання фахівців з країни? Вельми успішна, мушу зауважити, 80% випускників себе тут не бачать, або не бачать себе в клінічній медицині. Хто ж вас лікувати буде, безсмертні ви наші?..

І, нарешті, близько 4% ВВП на медицину – це порушення закону "Про Державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", де самі наші горе-реформатори заклали 5% ВВП. (Це той самий закон нібито про "реформу охорони здоров'я", а насправді – про гроші, куди вони йдуть і за ким... інтересів хворих там немає і близько...)

Пріоритетом для нашого міністра зараз є зарплатня медпрацівників. Без вирішення цього питання в сучасному світі, де нестача персоналу, ліберальний підхід до підтвердження диплому неминуче призведе до величезного відтоку кадрів. Причому всіх – лікарів, середнього медичного персоналу. Не може висококваліфікована людина, яка 10 років витратила на навчання в одному з найважчих ВНЗ, отримувати зарплатню, нижче якої тільки мінімальна пенсія. Це принизливо. Невже цілодобова робота, від якості якої залежить ваше життя, що вимагає повної самовіддачі, що супроводжується емоційним вигоранням та ненормованим робочим днем, повинна так оплачуватися державою? Невже лікарська спеціальність – самий непотрібний вам атрибут існування держави?

Перегляньте бюджет, панове, будь ласка. Будьте людьми.

Інакше буде біда...

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