Від перших випадків захворювання в центральному Китаї до надій на вакцину рік потому – ключові події світової пандемії COVID-19.

Перша смерть

31 грудня 2019 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) отримала попередження про вогнище пневмонії "невідомої причини" в китайському місті Ухань.

7 січня 2020 року було виявлено новий коронавірус. Через чотири дні Китай оголошує про свою першу смерть в Ухані від хвороби, що отримала назву COVID-19.

Вухань відрізаний

23 січня Вухань пішов на карантин і виявився відрізаним від світу. Країни починають репатріювати своїх громадян з Китаю.

15 лютого Франція повідомляє про першу підтверджену смерть китайського туриста за межами Азії.

Пандемія

До 6 березня в світі зареєстровано понад 100 тисяч випадків. Північна Італія заблокована, за нею швидко слідує інша частина країни.

11 березня ВООЗ оголосила COVID-19 пандемією.

Обвал світових фондових ринків. Уряди і центральні банки приймають масштабні заходи економічної підтримки.

Європа в ізоляції

Іспанія (14 березня) і Франція (17 березня) наказують населенню залишатися вдома. Німеччина і Великобританія кажуть, що люди повинні уникати будь-яких соціальних контактів. Європейський Союз, що складається з 27 країн, закриває свої зовнішні кордони.

Олімпіада відкладена

24 березня літні Олімпійські ігри в Токіо, заплановані на липень 2020 року, переносяться на наступний рік. Наступного дня Організація Об'єднаних Націй попереджає, що пандемія "загрожує всьому людству".

Половина світу обмежена

Заходи ізоляції застосовуються по всьому світу. 2 квітня понад 3,9 мільярда людей – половина населення світу – змушені обмежувати себе. У той же день долається поріг в мільйон випадків.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон інфікований і потрапляє в реанімацію.

Економіка на колінах

29 квітня американський виробник літаків Boeing скорочує 16 000 робочих місць.

За ним слідують багато інших груп, включаючи авіакомпанії та виробників автомобілів.

Гідроксихлорохін

Протималярійний препарат гідроксихлорохін визнаний неефективним в лікуванні коронавірусної хвороби, результати дослідження опубліковані в журналі The Lancet 22 травня.

5 червня британська дослідницька група також прийшла до висновку, що ліки не допомагають пацієнтам з COVID-19.

Спалах хвороби в Латинській Америці

До 7 червня число загиблих перевищує 400 000 чоловік. Викликає занепокоєння ріст випадків захворювання і смерті в Латинській Америці.

Бразилія стає країною з другим за величиною числом загиблих після США. Її президент Жаір Болсонару до того, як заразився, назвав коронавірус "невеликим грипом". Його колега-скептик по COVID-19 Дональд Трамп незабаром теж захворіє.

"Масочники та антимасочники"

У зв'язку зі зростанням числа випадків захворювання кілька європейських країн роблять обов'язковим носіння масок у громадському транспорті, в школах, магазинах і на вулиці.

Демонстрації проти масок проходять в Берліні, Лондоні, Парижі та Римі.

Друга хвиля

На 28 вересня від коронавірусу померли один мільйон людей. У жовтні інфекція набирає обертів в Європі, де багато країн вводять нові заборони і комендантську годину.

Масштаби пандеміі також ростуть і в США, де її подолання стало ключовим питанням президентської кампанії.

Надії на вакцину

9 листопада американський біотехнологічний гігант Pfizer та його німецький партнер BioNTech оголосили про позитивні результати вакцини, оскільки кількість офіційних випадків COVID-19 перевищує 50 мільйонів.

Тижнем пізніше аналогічне оголошення надійшло від американської фірми Moderna, за якою слідує вакцина від AstraZeneca і Оксфордського університету. Є надія, що вакцинація в США і деяких країнах Європи почнеться в кінці 2020 року.