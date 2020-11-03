Найпоширеніша у світі мутація COVID-19 може стати більш заразною – учені

Він передається, коли людина розмовляє, кашляє або чхає

Новий штам з'явився в Європі в лютому і швидко поширився у всьому світі

Мутація коронавірусу, яка стала найпоширенішою у світі, може бути більш заразною, ніж вихідна форма вірусу.

Про це повідомила Daily Mail. На штам D614G випадає понад 85% світових випадків зараження COVID-19.

Дослідження понад 5000 пацієнтів із COVID-19 у лікарні в Г'юстоні, штат Техас, показало, що 99,9% інфекцій були спричинені цією зміненою версією вірусу.

Це відкриття додає впевненості в теорію про те, що мутація, на яку випадає 85% випадків у світі, більш заразна, ніж вихідний штам.

D614G нині вважається найбільш поширеним штамом коронавірусу, що вражає людей у всьому світі. Уперше він з'явився в лютому в Європі, а міжнародні подорожі дали змогу цьому варіанту за кілька тижнів поширитися не тільки континентом, а й в Америкою, Океанією та Азією.

Учені досі намагаються визначити, чому штам D614G став основною формою SARS-CoV-2, і вважають, що це може бути пов'язано з мутацією, що збільшує кількість вірусу у верхніх дихальних шляхах.

Це збільшує ймовірність його поширення, коли інфікована людина розмовляє, кашляє або чхає.

"Вірус продовжує мутувати, розносячись у всьому світі", – сказав співавтор г'юстонського дослідження доктор Ілля Фінкельштейн із Техаського університету в Остіні.

Є багато суперечок про те, чому мутація D614G стала домінантною, але переважна теорія полягає в тому, що вона більш заразна, ніж початкова версія.

У серпні Пол Тамб'я, старший консультант Національного університету Сінгапуру і обраний президент Міжнародного товариства інфекційних хвороб, заявив, що D614G робить вірус більш заразним, але менш смертоносним. Тоді багато в науковому співтоваристві засудилj його коментарі як передчасні і засновані на припущеннях, а не на доказах, але недавні дослідження показують, що він, можливо, мав хоча б частково рацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий коронавірус SARS-Cov-2, що спричиняє хворобу COVID-19, у разі мутації може ставати більш заразним. Про це заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США, радник Білого дому з питань охорони здоров'я Ентоні Фаучі. На його переконання, мутація збільшує концентрацію вірусу в організмі.

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