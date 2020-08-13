На Волині 15-річній дівчині вирізали майже 3-кілограмову пухлину. Фото 18+
На Волині медики прооперували 15-річну дівчину, вирізавши майже трикілограмову пухлину черевної порожнини.
За словами лікарів Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання, які провели операцію, це рідкісний випадок у дитячій хірургічній практиці саме в їхньому регіоні. Про нього повідомляє пресслужба медустанови на сторінці у Facebook.
Зазначається, що хвора звернулася по допомогу до медиків 4 серпня. Складне оперативне втручання їй провела команда фахівців закладу в складі завідувачів хірургічних відділень, дитячих хірургів Володимира Селюка та Валентина Мартинюка, а також анестезіолога Надії Катаман.
"Було вирізано пухлину великих розмірів, що практично заповнила весь простір черевної порожнини хворої (39х28 см і вагою 2700 г)", – йдеться в повідомленні.
На щастя, підкреслюють лікарі, в цьому випадку пухлина (цистоаденома лівого яєчника) виявилася доброякісною, тож після операції 15-річну пацієнтку в задовільному стані виписали з лікарні.
"Не залишайте без уваги тих змін в організмі дітей, що можуть потребувати консультацій дитячих лікарів-спеціалістів. Своєчасно звертайтеся по медичну допомогу!" – закликали медики.
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