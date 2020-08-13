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На Волині 15-річній дівчині вирізали майже 3-кілограмову пухлину. Фото 18+

4.9т
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На Волині медики прооперували 15-річну дівчину, вирізавши майже трикілограмову пухлину черевної порожнини.

За словами лікарів Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання, які провели операцію, це рідкісний випадок у дитячій хірургічній практиці саме в їхньому регіоні. Про нього повідомляє пресслужба медустанови на сторінці у Facebook.

Зазначається, що хвора звернулася по допомогу до медиків 4 серпня. Складне оперативне втручання їй провела команда фахівців закладу в складі завідувачів хірургічних відділень, дитячих хірургів Володимира Селюка та Валентина Мартинюка, а також анестезіолога Надії Катаман.

Волинські лікарі вирізали 15-річній дівчині пухлину черевної порожнини

Волинські лікарі вирізали 15-річній дівчині пухлину черевної порожнини

(Facebook Волинське обласне дитяче ТМО)

"Було вирізано пухлину великих розмірів, що практично заповнила весь простір черевної порожнини хворої (39х28 см і вагою 2700 г)", – йдеться в повідомленні.

Пухлина заважила майже три кілограми

Пухлина заважила майже три кілограми

(Facebook Волинське обласне дитяче ТМО)

На щастя, підкреслюють лікарі, в цьому випадку пухлина (цистоаденома лівого яєчника) виявилася доброякісною, тож після операції 15-річну пацієнтку в задовільному стані виписали з лікарні.

Пухлина 15-річної пацієнтки виявилася доброякісною

Пухлина 15-річної пацієнтки виявилася доброякісною

(Facebook Волинське обласне дитяче ТМО)

"Не залишайте без уваги тих змін в організмі дітей, що можуть потребувати консультацій дитячих лікарів-спеціалістів. Своєчасно звертайтеся по медичну допомогу!" – закликали медики.

Скриншот

Скриншот

(Facebook Волинське обласне дитяче ТМО)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували фото унікальної, першої в Україні операції з трансплантації підшлункової залози у Львові. Донором для хворого став померлий чоловік.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Місце
Україна Луцьк
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